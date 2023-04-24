Наши военные в Бахмуте не только обороняются, но и активно контратакуют, - Сырский. ФОТО

Командующий восточным группированием войск генерал-полковник Александр Сырский сегодня работает в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сухопутных войск.

Как отмечается, решения по организации обороны принимаются на месте. Перед этим Сырский заслушивает командиров и анализирует оперативную обстановку. Ситуация контролируется.

"На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу. Однако, враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города. Наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", - сказал Сырский.

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