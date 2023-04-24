Сообщено о подозрении главе парламента Чечни Даудову, который формирует новые отряды "кадыровцев" для войны против Украины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу на главу парламента Чеченской республики РФ Магомеда Даудова, причастного к оккупации части территории Украины.

Фигурант входит в ближайшее окружение Кадырова и выполняет его указания по ведению агрессивной войны против нашего государства. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что Даудов с мая прошлого года занимается формированием новых штурмовых подразделений оккупационных группировок РФ, дислоцирующихся на территории Северного Кавказа.

Именно при его непосредственном участии был создан "78-й моторизированный полк специального назначения "север-ахмат"", а также батальоны "юг-ахмат", "запад-ахмат" и "восток-ахмат".

По данным следствия, "мобилизованные" проходят военную подготовку в университете спецназа, расположенном в городе Гудермес Чеченской республики.

"Затем боевиков перебрасывают в временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Также установлено, что Даудов в течение июля - ноября прошлого года неоднократно лично приезжал в временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встречался с предводителями вновь отрядов "кадыровцев" и призвал к ведению активных боевых действий против Сил обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник регулярно распространял в собственном телеграм-канале сообщения, где репостил выступления Кадырова по поводу оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Читайте: Бывшему замглавы Минобороны Халимону сообщили о новом подозрении из-за схемы с закупками

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Даудову о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);

- ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, в которых содержатся оправдывание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Смотрите: Задержан агент ФСБ, который пытался устроиться в орган местного самоуправления в Черкасской области, - СБУ. ФОТО

В настоящее время фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Расследование проводили следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.