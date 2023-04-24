Направлен в суд обвинительный акт по отношению к сторонникам кадыровцев: одобрял захват Бородянки и гордился преступлениями оккупантов, - СБУ. ФОТО

СБУ в Киевской области направила в суд обвинительный акт в отношении сторонника кадыровцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Как отмечается, следователи Службы безопасности Украины завершили расследование в уголовном производстве в отношении 31-летнего жителя Киевщины, который публично глорифицировал действия российских оккупантов.

"Досудебное расследование установило, что после освобождения Киевщины подозреваемый, находясь в общественных местах поселка Клавдиево-Тарасово Бучанского района, публично заявлял, что гордится действиями оккупантов - так называемых "кадыровцев". Злоумышленник одобрял действия подразделения "Ахмат" в войне против Украины. В частности, захват ими города Бородянки, сожжение местного участка полиции и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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Действия злоумышленника квалифицированы по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.