Утром россияне обстреляли Шахтерское в Донецкой области, 2 человека погибли. ФОТОрепортаж

Сегодня утром русская армия обстреляла из артиллерии с. Шахтерское Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

24 апреля 2023 года, около 9:00, оккупационные войска из артиллерии обстреляли с. Шахтерское Волновахского района.

На этот раз снаряды оккупантов попали в частный сектор. В результате во дворе одного из домов погибли двое мужчин в возрасте 43 и 66 лет. Кроме того, получила осколочные ранения их 42-летняя соседка. Женщина доставлена в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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