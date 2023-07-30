В Сумах завершили разбор завалов после ракетной атаки РФ, полностью разрушены четыре этажа училища, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В Суммах спасатели завершили разбор завалов после ракетной атаки российских оккупационных войск, полностью разрушены четыре этажа училища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже только к вечеру завершился разбор завалов в Сумах на месте попадания российской ракеты. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы", - написал он.

Российские изверги ежедневно добавляют миру аргументов, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора.

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По словам президента, в спасательной операции и разборе завалов в Сумах было задействовано 285 человек.

"Я благодарю каждого и каждую, спасибо за вашу добросовестность и преданность Украине!", - подчеркнул он.

Президент отметил отдельных спасателей: "Особенно отмечу младшего сержанта Андрея Горового, сержанта Максима Власова, старшего прапорщика Сергея Гордиенко, капитана Сергея Трофимова и подполковника Виталия Федоренко. Спасибо, парни! Каждая спасенная жизнь – это проигрыш России, и должны делать все возможное, чтобы государство-террорист только проигрывало".

Как сообщалось, в ночь на воскресенье российские оккупанты нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Ранее было известно об одном погибшем и 17 раненых. Число погибших увеличилось до двух человек, пострадавших - 20, из них трое госпитализированы.

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