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Маршрутка столкнулась с легковушкой в Полтавской области - погибли 2 человека, 10 - травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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В Полтавской области столкнулась маршрутка с автомобилем Volkswagen Tiguan, в результате ДТП погибли два человека, еще 10 получили телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции в Полтавской области.

Сообщается, что авария произошла около 15.00 на автодороге между селами Прони и Стасе Полтавского района.

"По предварительной версии следствия произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса", - говорится в сообщении.

Известно, что телесные повреждения разной степени тяжести получили пассажир легкового автомобиля и еще 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

В полиции добавили, что в момент столкновения в маршрутке находились 17 пассажиров и водитель.

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Маршрутка столкнулась с легковушкой в Полтавской области - погибли 2 человека, 10 - травмированы, - Нацполиция 01
Маршрутка столкнулась с легковушкой в Полтавской области - погибли 2 человека, 10 - травмированы, - Нацполиция 02
Маршрутка столкнулась с легковушкой в Полтавской области - погибли 2 человека, 10 - травмированы, - Нацполиция 03

Топ комментарии

  • Sergio ee3cd576
    Цікава позиція. У новині жодного слова про продробиці хто саме порушував правила, а ви відразу водія кросовера (ніякий це не позашляховик) записали в уй..бки. Плющить, що хтось зміг собі дозволити купити авто (далеко не дороге, якому вже біля 10 років) ?
  • Магирус
    Тем более на своём опыте скажу, что водители маршруток очень часто плюют на ПДД, в Киеве так точно
  • Юрій Вінгорськи
    а що, вже відомо що тігуан пішов по зустрічній
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