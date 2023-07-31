Россияне обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина, - Нацполиция. ФОТО
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Российские оккупанты обстреляли Куцурубскую громаду Николаевской области, ранена женщина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
"Снова военные страны-агрессора обстреляли Куцурубскую громаду Очаковщины. Ранение получила 84-летняя женщина, которая пасла скот у своего дома", - написал он.
По его словам, пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему необходимую помощь.
Повреждена также сельхозтехника местных жителей, добавил Шайхет.