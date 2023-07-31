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В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный. ФОТО

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На войне России против Украины погиб актер Евгений Светличный.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов.

Он отметил: "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".

Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов в фейсбуке отметил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память"

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В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный 01

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Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Низький уклін Вам, Захисники України!!!
    Вибачте, Сім'я та Батьки!!
    Кари, московітам *****, страшної кари!!
    Слава Україні!!
  • Hirka Pravda
    Світла пам'ять Воїну Світла.

    Глибокі співчуття рідним.
  • Валентина Горшкова ad1d4435
    Вічна пам'ять та слава Герою ! Щирі співчуття рідним та близьким.
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