В боях за Украину погиб актер и воин Евгений Светличный. ФОТО
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На войне России против Украины погиб актер Евгений Светличный.
Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов.
Он отметил: "Жека Светличный. Спортсмен, Актер, Воин. Погиб как Герой, защищая нашу Родину".
Украинский продюсер и культурный менеджер Денис Иванов в фейсбуке отметил: "Погиб Евгений Светличный. Актер, воплотивший образ Карася в "Носороге". Светлый человек и герой. Вечная память"