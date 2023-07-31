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В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В грузинском порту Батуми снова протестовали против уже второго прибытия из Сочи круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Batumelebi.

"Демонстрация против круизного лайнера началась в Батумской гавани в 12 часов ночи по местному времени, однако полиция не допустила участников демонстрации, среди которых были общественные активисты и члены оппозиционной политической партии. Правоохранители объяснили свои действия "соображениями безопасности", - говорится в сообщении.

По информации Радио Свобода, полиция задержала несколько протестующих.

Напомним, это уже не первый протест в Батуми. 27 июля в грузинский порт прибыл из Сочи круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами на борту. Оппозиционные партии Грузии устроили протест, что заставило лайнер покинуть Батуми на два дня раньше графика.

В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих 01
В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих 02
В Грузии протестовали против прибытия очередного круизного лайнера из Сочи. Полиция задержала двух протестующих 03

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Потрібно припинити кормити ціх кацапів шашликами у ресторанах і кафе - бойкот країні вбивц .
  • 5 копійок
    Було і відео як лапті з лайнера кричали слава ***** і показували фак грузинам.
  • Игорь Солдатов 763f3369
    Все прчинається з жополизтва.А згодом Грузія буде як Бєлорусія....
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