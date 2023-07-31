Последствия утренних обстрелов Херсона: Погиб 60-летний коммунальщик, двое его коллег получили ранения. ФОТОрепортаж

60-летний работник коммунального предприятия погиб в результате утренних обстрелов Херсона. Еще двое его коллег получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, около 8:20 оккупанты нанесли удар по Херсону.

"В результате обстрела центра погиб 60-летний работник городского коммунального предприятия. Еще двое его коллег – тракторист и рабочий получили ранения. Данные уточняются. Предварительно обстрел произошел из ствольной артиллерии. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт", - говорится в сообщении.

Глава ОВА Александр Прокудин позже уточнил, что мужчины, 46 и 43 года, в результате обстрела получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что утром россияне нанесли удар по центру Херсона, погиб мужчина.

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