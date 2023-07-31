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Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора в прифронтовых районах Запорожской области. Мужчина передавал россиянам информацию о дислокации и перемещении Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года, скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.

"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники", - говорится в сообщении.

Преподаватель передавал координаты объектов Сил обороны представителю российской спецслужбы через мессенджер. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

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Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора во время попытки передачи разведданных агрессору.

По месту жительства злоумышленника обнаружено:

мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ;
4 сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые;
три рации;
оптические приборы слежения за удаленными объектами.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 01
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 02
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 03
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 04
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 05
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 06
Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ 07

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Топ комментарии

  • Белла Богун 47d4cda8
    Ще один прокацапський ждун, скільки їх ще по Україні! Женіть цю тварину на мінне поле, хоч якась користь буде, а то 10 років утримувати за наші податки.
  • Александр Алекс de6e56ae
    Або ж його батьки 'прієхалі асваівать новиє зємлі' десь з території кацапстану в часи совка. Скільки кацапів таким чином було переселено в Україну - не злічити...
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Повинен зауважити що це зовсім не стара людина яка точно не може ностальгувати за часами СРСР, чи якось бути заохоченою Московією (т.з. "роССією") своїм професійним розвитком, а може бути зацікавленою рашистами практично лише заробітком грошей. Отакі люди й є прикладом тих які згодні й рідну мати продати аби мати з цього відповідний прибуток, а якісь почуття, наявність честі та совісті для них пустий звук!!!
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