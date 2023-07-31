Преподаватель в Запорожской области передавал рашистам информацию о дислокации ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, преподаватель информатики местного высшего профессионального училища, которого враг дистанционно привлек к сотрудничеству в середине июля 2023 года, скрыто собирал сведения о дислокации и перемещении Сил обороны на территории региона.
"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику он пытался выявить передовые позиции подразделений ВСУ. Кроме того, злоумышленник на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и близлежащую местность, где фиксировал маршруты движения украинской военной техники", - говорится в сообщении.
Преподаватель передавал координаты объектов Сил обороны представителю российской спецслужбы через мессенджер. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в том числе с использованием вражеских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора во время попытки передачи разведданных агрессору.
По месту жительства злоумышленника обнаружено:
мобильный телефон и ноутбук с поличным со спецслужбой РФ;
4 сигнально-шумовые пистолеты, переделанные под боевые;
три рации;
оптические приборы слежения за удаленными объектами.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения).
Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий злоумышленника. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.