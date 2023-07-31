Сутки в Донецкой области: ракетный удар по Краматорску и массированный артобстрел Авдеевки. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: повредили админздание и предприятие.

"На Волновахском направлении враг 26 раз обстрелял из артиллерии Угледар. В громаде под огнем Пречистовка и Максимовка. В Комарской ТГ повреждено фермерское хозяйство в Веселом.

На Донецком направлении поврежден дом в Красногоровке. Дважды обстреляна Кураховская ТГ, под огнем окрестности Очеретинской громады. Утром произошел массированный артобстрел Авдеевки", - говорится в сообщении.

По данным Кириленко, на Горловском направлении 1 человек погиб в Предтечине Константиновской ТГ. В Константиновке ранены 5 человек, поврежден 21 частный дом. В Часовоярской ТГ повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и 1 инфраструктурный объект. В Торецке повреждены 20 домов, ранены 2 человека. Утром россияне нанесли 4 авиаудара по Нью-Йорку.

Читайте: Освобождение Старомайорского на Донетчине происходило в условиях тотального минирования, - Силы обороны











На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Ямполе Лиманской ТГ, поврежден дом в Переездном Звановской ТГ.