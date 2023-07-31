Ликвидирована сеть "черных обменников", проводивших криптовалютные транзакции между Россией и Украиной, изъято почти 60 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кибердепартамент Службы безопасности Украины заблокировал масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем, включая Юmoney.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что деятельность подпольных конвертационных центров была приостановлена в четырех регионах страны. Через каждый из этих центров ежемесячно "проходил" более одного миллиона долларов.

"Делочки пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmоnеу, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля из-за его конвертации в криптовалюту и обналичивания в гривну", - отмечают в СБУ.

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Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, проводивших теневые товарообменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичку криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов правоохранители обнаружили почти 60 млн в гривневом эквиваленте и оборудования, использованного в незаконной деятельности.

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Одному из участников сделки объявлено подозрение по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности", - добавили СБУ.