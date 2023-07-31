Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского. ФОТО

Три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского похитили российские оккупанты из Херсонского художественного музея им. Алексея Шовкуненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице музея.

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что россияне вывезли три картины: "Буря идет", "Вид Одессы в лунную ночь" и "Море".

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские оккупанты украли в Украине десятки тысяч художественных произведений и исторических экспонатов, включая предметы античности. По подсчету издания The New York Times ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой.









