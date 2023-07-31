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Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского. ФОТО

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Три картины известного художника-мариниста Ивана Айвазовского похитили российские оккупанты из Херсонского художественного музея им. Алексея Шовкуненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице музея.

"Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, измерявших стоимость произведений других авторов "по Айвазовскому" и похищавших его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера", - говорится в сообщении.

В музее отметили, что россияне вывезли три картины: "Буря идет", "Вид Одессы в лунную ночь" и "Море".

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские оккупанты украли в Украине десятки тысяч художественных произведений и исторических экспонатов, включая предметы античности. По подсчету издания The New York Times ограбление музеев Украины оккупантами стало крупнейшим со времен Второй мировой.

Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского 01
Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского 02
Россияне похитили из Херсонского художественного музея три картины Айвазовского 03

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Вони це роблять з тих часів коли ще називались монголо-татарами і приходили під прапорами Батия...
  • Павел Орехов c16ceb45
  • izzabaru
    "Коли чорт та москаль що вкрали, - то поминай, як звали" (с)

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