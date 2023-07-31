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Ликвидировано 3 новых канала побега "уклонистов" за границу, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности заблокировала еще 3 схемы незаконного выезда граждан призывного возраста за пределы Украины. В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники регулярно подыскивали желающих скрыться за границу на основании поддельных документов.

Такие "услуги" дельцы оценивали от 2,5 до 5 тыс. дол. Сумма колебалась в зависимости от местожительства клиента и срочности его выезда в зарубежную страну.

"Так, в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили жителя столицы, предлагавшего потенциальным призывникам выехать за границу под видом волонтеров.

Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 01
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 02
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 03
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 04
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 05
Ликвидировано 3 новых канала побега уклонистов за границу, - СБУ 06

Используя свои связи среди представителей местных благотворительных фондов, злоумышленник вносил "клиентов" в систему "Путь" как водителей гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Во время обыска по адресу проживания фигуранта обнаружен полицейский жетон, считавшийся потерянным. Его злоумышленник использовал в противоправной деятельности.

На Львовщине задержан бывший адвокат, который организовал собственный канал нелегальной миграции.

За деньги он "гарантировал" военнообязанным беспрепятственный выезд из Украины на основании фейкового "удостоверения" участника общественной организации, перевозящего гумпомощь.

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В Ривненской области разоблачены еще два фигуранта. Дельцы занимались фиктивным трудоустройством "уклонистов" на должность водителей в местную фирму, занимающуюся международными перевозками в страны Евросоюза.

В настоящее время организаторам преступной деятельности поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Не підфартило хлопцям.

    А от були б вони з СН чи з Кварталу-95 - зараз купались би у Середземному морі, витрачали бабло, на яке Притула "купив супутник" чи Рєзніков яйця.
  • Магирус
    А конфискованное имущество передавать под съёмочные павильоны сериала "Ингулец"
  • Dan Dan 2bade173
    Андрій Юсов 31 травня підтвердив журналістам, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав свій письмовий дозвіл на виїзд депутата Трубіцина з України. За його словами, ГУР це зробило на прохання однієї силової структури "в рамках міжвідомчої взаємодії".

    Тобто придумали, якусь гуманітарку для ССО, для цього знайшли депутата під слідством, зробили йому документи - та випустили

    І це все законно?

    Теж саме що в цьому випадку...

    Проте затримань у випадку депутата, чомусь не відбувається

    Хоча схема таж - підробка документів, для "кліента"

    просто виконавці, це представники ССО та ГУР
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