13 лет за решеткой проведет пособник оккупантов из Купянска, который хотел вывезти в РФ 700 тонн зерна, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, злоумышленником оказался житель Купянска, бывший главный инженер местного комбината хлебопродуктов. После временного захвата города он перешел на сторону врага и устроился в оккупационную "полицию". Впоследствии оккупанты предложили ему возглавить хлебокомбинат для организации массового вывоза зерна с территории региона в Россию.
"Находясь на "должности", он передал в РФ несколько "пробных" партий и подготовил к отправке в РФ почти 700 тонн украинской пшеницы.
Однако вывезти зерно он не успел - после освобождения Харьковщины сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и задержали его во время стабилизационных мероприятий", - сообщили в СБУ.
По материалам украинской спецслужбы суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
▪ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
Предателю дали 13 лет тюрьмы.