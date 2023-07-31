Вследствие авиаудара РФ по Орехову 30 июля 2 человека получили травмы. ФОТОрепортаж
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30 июля оккупанты нанесли авиаудара по Орехову в Запорожской области. Вследствие вражеской атаки пострадали два человека.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 30 июля около 21:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о попадании авиационной бомбы по критической инфраструктуре города. В результате обстрела произошло частичное разрушение здания.
"Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к аварийно-спасательным работам по поиску и спасению людей.
Сотрудники ГСЧС деблокировали 2 пострадавших из-под разрушенных конструкций дома и передали травмированных медицинским работникам", - говорится в сообщении.