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Последствия атаки "шахедов" на Харьков. ФОТОрепортаж

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В ночь на 1 августа враг атаковал город Харьков беспилотниками.

Об этом собщает  ГСЧС України, информирует Цензор.НЕТ.

Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар на площади около 200 кв.м. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 50 человек личного состава. В здании предварительно не было людей", - говорится в сообщении.

Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.

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Топ комментарии

  • Ярослав Рябченко
    "ми могли би збільшити гроші на виробництво безпілотників, але тоді м б не змогли купувати яйця по 17 грн., а це дуже важливо для нас" здається якось так він казав
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Чому так - від атаки рашистських безпілотників руйнуються цілі поверхи будівель, а від атаки українських на москву - лише шибки вилітають у їхньому "сіті"?
  • Gregory Mihelson
    А тому що думати треба мізками(якщо вони є), коли йдеш на вибори!
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