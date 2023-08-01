Сутки на Харьковщине: удары "Шахедами" по Харькову и обстрелы 5 районов. ФОТОрепортаж

Около полуночи враг нанес по Харькову удары дронами типа Shahed. Зафиксировано попадание в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе.

Разрушены 2 этажа, произошел пожар. Без пострадавших. Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, еще три "прилета" зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание. Ранен и был госпитализирован 63-летний охранник.

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В течение суток враг обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского, Харьковского, Изюмского и Купянского районов. В частности, под вражеским огнем находились Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Колодязное, Новомлынск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары", - говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 50 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, российские захватчики около 12 ночи из Белгородской области запустили шахеды, которые атаковали Харьков. Враг ударил в училище и спортивный объект.