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Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

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Три столичных депутата и один помощник депутата Киевсовета в течение года не являлись на военную службу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще одна – помощником депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. Один из депутатов даже получал денежное довольствие из части, где якобы проходил службу.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Депутатам инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

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Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора 01
Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора 02

Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv
    Не для того ці у@обки в депутати йшли, щоби Батьківщину захищати. Нема дурних.
    Усі їхні депутатські думи лише щодо власної кишені
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Без допомоги з боку керівництва цих частин, або навіть тих хто вище за посадою їм не вдалось би подібне оформлення, тож глибше треба копати, інакше це побороти не вдастся!!!
  • Alexander Kostenko
    Не підлягають тільки депутати ВР, всі інші обов'язково
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