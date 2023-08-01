Сутки на Донетчине: под огнем Угледар и Красногоровка, Авдеевка подверглась танковым обстрелам. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении под обстрелами Угледар и Благодатное Великоновоселковской громады - без жертв.

"На Донецком направлении 2 человека погибли в Звездном Кураховской громады. Авдеевка была под танковым обстрелом - есть попадание на четырех улицах. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка и Георгиевка. Поврежден дом в Соловьевом Очеретинской громады", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Горловском направлении россияне обстреляли из "Ураганов" Александро-Калиново Ильиновской громады. В Часовоярской громаде поврежден дом. В Нью-Йорке в результате авиаударов повреждены 35 домов и интернат, еще 5 домов повреждены в Торецке.

На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждено 10 домов: 5 в Звановке и 5 в Переездном. В Лиманской громаде зафиксировано 16 обстрелов.

Кириленко также информирует, что за минувшие сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 3.