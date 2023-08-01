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Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб. ФОТОрепортаж

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Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские оккупанты сбросили шесть авиабомб на поселок Нью-Йорк и нанесли удар ракетами С-300 по Краматорску.

Об этом сообщили в МВД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате бомбардировки в Нью-Йорке разрушены 2 многоквартирных и 31 частный дом, а также школа. Люди благодаря своевременной эвакуации не пострадали.

По Краматорску враг ударил тремя ракетами С-300, повреждено админздание и промышленные помещения.

В результате артиллерийского обстрела в селе Зоряное Марьинской ТГ погибли двое жителей, 34 и 38 лет. Также ранение получила 40-летняя женщина. Разрушен частный дом.

В селе Веселое под удар с ЗРК "С-300" попало фермерское хозяйство, люди не пострадали.

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Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 01
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 02
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 03
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 04
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 05
Последствия вражеских атак на Донетчину: на Нью-Йорк оккупанты в течение суток сбросили 6 авиабомб 06

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Топ комментарии

  • Олександр САТ РЕМ
    Майбутній підручник з історії мокшанських болот . Ми ваєвалі со всєм Нато . Ані бамбілі Москву , а наша доблесная армия Нью йорк .
  • 5 копійок
    Лапті уявляють що ******** Штати.
  • Ben23
    Тупі російські виродки. Просто бомбардують село через назву. Ну не придурки? Дісталися нам сусіди-дикуни
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