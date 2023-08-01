Задержан чиновник военкомата на Полтавщине, который за взятки помогал мужчинам уклоняться от мобилизации, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фигурант принимал взятки за "помощь" мужчинам в уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессцентр СБУ.
Как отмечается, за 6 тыс. долларов США он делал для них документы, предоставлявшие возможность беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.
Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали чиновника "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.
"По материалам следствия, фигурант был в сговоре с другими сотрудниками Миргородского и Лубенского территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Полтавщине. С их помощью он подыскивал клиентов и готовил документы, позволявшие мужчинам уезжать за границу", - говорится в сообщении.
В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с военного учета.
По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.
Во время обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также в нескольких районных "военнокоматах", правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлена значительная сумма наличных денег, в том числе и полученная чиновником от "клиента", и несколько десятков пакетов документов на потенциальных уклонистов.
Продолжаются следственные действия по установлению всех участников противоправной схемы и привлечению их к ответственности.
Пока фигуранту готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Нацполицией и при процессуальном руководстве Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.