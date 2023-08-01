Полицейский Юрий Коваш погиб во время выполнения служебного задания в Херсоне, попав под артобстрел, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций полиции Херсонской области.
Как отмечается, с началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины оперативник в составе сводного отряда ГУНП в Одесской области выполнял на деоккупированной части Херсона служебные задачи, связанные с противодействием вооруженной агрессии Российской Федерации и преступности в условиях военного положения, поддержанием правопорядка.
31 июля старший лейтенант полиции выполнял служебную задачу в одном из районов Херсона, когда российские войска ударили по нему из артиллерии. От разрыва нескольких снарядов жизнь 40-летнего полицейского оборвалась.
"Склоняем головы перед погибшим коллегой. Разделяем боль и горе родных и близких по поводу непоправимой потери. У правоохранителя остались пожилые родители и несовершеннолетний сын", - говорится в сообщении.