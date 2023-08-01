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Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ. ФОТО

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СБУ задержала в Николаеве информаторшу "ручного" блогера ФСБ, корректировавшего воздушные удары по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление СБУ в Николаевской области.

"Она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза. Разведданные фигурантка переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву (более известному под псевдонимом "Лохматый"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные сведения пропагандист переправлял в российскую спецслужбу для подготовки новых и корректировки повторных воздушных атак на Николаевщину. Также полученные медиафайлы он использовал в подготовке заказных сюжетов для "РИА Новости".

"По данным следствия, предательницей оказалась местная предпринимательница, которая после начала полномасштабного вторжения РФ неоднократно публиковала антиукраинские комментарии в разных пабликах страны-агрессора. Позже она вышла на "Лохматого", с которым общалась через специально созданный им Телеграмм-канал", - рассказали в спецслужбе.

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В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Женщине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница сейчас находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ 01
Задержана жительница Николаева, сливавшая блогеру ФСБ информацию о местах ракетных попаданий, - СБУ 02

Топ комментарии

  • Галина Боброва a5494c7d
    Я этих тварей ненавижу
    Любит русский мир,****
    А в русский мир не уехала
  • MrStepanovM
    знову заблюрили рило, знов без прізвища...може хто б і впізнав свою знайому(колегу, сусідку)
  • Oresta Bartka
    Їх завозили в Україну мільйонами і вони нікуди не ділися. Вони тут.
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