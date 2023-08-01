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Россияне ремонтируют поврежденный Крымский мост. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

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Российские захватчики ремонтируют Керченский мост после повреждения в результате атаки 17 июля.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter сотрудника отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африка.

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Россияне ремонтируют поврежденный Крымский мост 01

Напомним, 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, упал пролет. В сети появляются первые фото, где зафиксированы повреждения на Крымском мосту после взрывов.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Крымский мост атаковали надводными дронами. Это спецоперация СБУ и ВМС.

В ОК "Південь" заявили, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

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Топ комментарии

  • Ігор Горбатенко b288ad49
    Міст потребує повтору фаєршоу.
  • Alex Bylim acfe5d4d
    треба ******* туди щє раз, шо б тупим рашистам відбило бажання шось ремонтувати
  • Панас Стець 477f2171
    чудовий шанс вдарити зверху... щоб ті крани порозлітались... в вирій, разом з безліцензійними ремонтниками. є чим бабахнути?
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