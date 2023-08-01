Сотруднику военкомата Винницкой области, обещавшему отсрочку от мобилизации за 2000 долларов США, сообщено о подозрении. ФОТО
2 9034
В Винницкой области задержали военнослужащего областного военкомата во время получения взятки в 2000 долларов США. Мужчина обещал отсрочку от мобилизации.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, военнослужащий за неправомерную выгоду обещал военнообязанному повлиять на принятие решения военными должностными лицами центра комплектования о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации без имеющихся на то законных оснований", - говорится в сообщении.
Его задержали при получении 2000 долларов США. Мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.