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Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий. ФОТОрепортаж

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Произошел первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп, основатель Ukrainian Arsenal of Liberty Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Обещал - отмучился, но сделал! Первый в истории случай передачи конфискованного в США стрелкового оружия состоялся. 101 единица партии № 1 уже в Киеве. Подарок полиции города Майами, которая первая решилась на такой шаг. К ней отличный донор подарил 148 тысяч патронов" , – информирует он.

Заблоцкий также обещает в ближайшее время организовать пресс-событие с участием городского головы Ирпеня, представителей Национальной полиции и правоохранительного комитета Верховной Рады, на котором расскажет "все детали этой в хорошем смысле авантюры".

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Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 01
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 02
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 03
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 04
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 05
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 06
Полиция Майами передала Украине 101 единицу конфискованного в США стрелкового оружия, - нардеп Заблоцкий 07

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Топ комментарии

  • GoodWin
    может у пацанов из Маями и Атакамс завалялся случайно ?
  • Виктор Дийнега
    Оружием гангстеров теперь будут русню пакетизировать.
  • saimansay
    "горячий" алаверды от ганстеров гопникам
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