В колл-центре на столичном Подоле обнаружили печати компаний и банков РФ, начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.
"Столичные полицейские начали уголовное производство по факту деятельности call-центра в Подольском районе. В офисе полицейские обнаружили 47 работников и более 200 обустроенных рабочих мест", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны и рабочие блокноты.
"Кроме того, были найдены печати российских компаний и банков. В помещении самого офиса находились 47 человек, полицейские идентифицировали каждого и обнаружили среди них двух иностранцев", - добавили в Нацполиции.
Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил свого коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе колл-центра, работавшего на Россию.
Семинский в комментарии Цензор.НЕТ, отрицает причастность к колл-центру.