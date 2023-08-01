США и Украина договорились об обмене технической информацией атомных регуляторов. ФОТО

Госатомрегулирование и Комиссия ядерного регулирования США подписали Договоренность об обмене технической информацией и сотрудничестве в области ядерной безопасности. Документ также предусматривает развитие совместных программ по ядерной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Госатомрегулирования, пишет Цензор.НЕТ.

"И.о. главы украинского регулятора - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков и Глава Комиссии ядерного регулирования Соединенных Штатов Америки (US NRС) Кристофер Т. Хенсон подписали Договоренность об обмене технической информацией и сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Подписание Договоренности состоялось в два этапа: сначала документ подписал глава US NRС, затем соглашение через Посольство США в Украине было доставлено украинской стороне, от имени которой свою подпись поставил глава Госатомрегулирования", - говорится в сообщении.

"Договоренность между Госатомрегулированием и US NRC станет одним из важных шагов по углублению сотрудничества между нашими государствами в сфере безопасного использования ядерной энергии. Уверен, что сотрудничество между ядерными регуляторами Украины и США позволит найти новые подходы, стандарты и принципы в области обеспечения ядерной безопасности", – отметил Кориков.

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Основной целью заключенной Договоренности является продолжение и углубление сотрудничества, обмена опытом и взаимодействия между регулирующими органами Украины и США относительно регулирования и надзора за безопасностью и защищенностью ядерных установок и радиоактивных материалов, применением гарантий, влиянием на окружающую среду ядерных установок и радиоактивных материалов.

Реализация договоренностей будет осуществляться путем обмена информацией о нормативно-правовых актах в вышеуказанных сферах и реализации совместных проектов сотрудничества.