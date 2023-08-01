Спасатели возобновили работы в разрушенных вражескими авиабомбами жилых домах в Изюме. ФОТОрепортаж

Харьковские спасатели возобновили поисковые работы на развалинах жилых домов в Изюме. В частности, продолжается разбор верхних этажей двух зданий, расчистка уцелевших помещений от строительного мусора, который просеивают с целью отыскать фрагменты человеческих тел.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, с начала марта прошлого года российские оккупанты вели массированную бомбардировку города Изюм. Под прицелом находились детские сады, школы, медицинские и социальные учреждения, автодороги, мосты, площади, парки, памятники архитектуры, жилые дома.

"Наибольшей по количеству жертв была атака на 2 жилые пятиэтажки. Утром 9 марта враг сбросил 2 авиабомбы ФАБ-500. В результате взрывов произошло значительное разрушение этих домов. Спасатели, совместно с коммунальщиками и простыми людьми, в течение трех месяцев проводили аварийно-спасательные работы".

Под завалами были обнаружены тела 54 мирных жителей, среди которых дети. До сих пор эта цифра не является окончательной. Под завалами могут находиться еще несколько тел погибших, которые по-прежнему считаются пропавшими", - напомнили в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия массированной атаки дронами по Изюму. ФОТОрепортаж

Отмечается, что вчера харьковские спасатели снова приступили к поисковым работам на этих руинах. В настоящее время работает 6 единиц аварийно-спасательной техники и 18 чрезвычайников, в том числе верхолазы ГСЧС.

"Их задача – разбор неустойчивых разрушенных конструкций с верхних этажей двух домов, расчистка уцелевших помещений от строительного мусора, тщательное его просеивание, чтобы отыскать любые фрагменты человеческих тел", - добавили в ГСЧС.

Читайте также: В Сумах завершили разбор завалов после ракетной атаки РФ, полностью разрушены четыре этажа училища, - Зеленский. ФОТОрепортаж











