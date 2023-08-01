В оккупированном Севастополе – взрыв. ФОТО
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В соцсетях сообщают о взрыве в оккупированном Севастополе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Пишут, что прилет был по базе ВМФ РФ в Балаклаве. Вероятно, попали в состав БК.
Руководитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил о сбитии беспилотника и возгорании травы.
"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже", - отметил оккупант.