В оккупированном Севастополе – взрыв. ФОТО

В соцсетях сообщают о взрыве в оккупированном Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Пишут, что прилет был по базе ВМФ РФ в Балаклаве. Вероятно, попали в состав БК.

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил о сбитии беспилотника и возгорании травы.

"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже", - отметил оккупант.

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