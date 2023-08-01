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В оккупированном Севастополе – взрыв. ФОТО

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В соцсетях сообщают о взрыве в оккупированном Севастополе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Пишут, что прилет был по базе ВМФ РФ в Балаклаве. Вероятно, попали в состав БК.

В оккупированном Севастополе – взрыв 01

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Развожаев заявил о сбитии беспилотника и возгорании травы.

"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, вспыхнула трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже", - отметил оккупант.

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Топ комментарии

  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    судячи з фото - типовий дим від горіння трави
  • Leshek
    Вечер начинается . Пишут , что ВМС Украины надводными дронами атаковали два кацапских корыта , в 300 км от Севастополя. У пи@оров один 200-тый и несколько 300-тых судя по радиообмену корыт с вертушкой.
  • Олександр Юр 76461ee7
    Авжеж, трава грибом горить
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