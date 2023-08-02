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Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный. ФОТО

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Украинский воин, доктор экономических наук Валерий Поколодный погиб в боях за Бахмут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке общественный активист Дмитрий Дробот.

Он отметил: "Валерий Поколодный погиб у села Клищиевка под Бахмутом. Погиб, когда вел в бой свое подразделение, попав под минометный обстрел.

Хочу, чтобы тебя запомнили. Потому позволю себе несколько воспоминаний о тебе здесь.

Борода. Ты ее носил, когда защищал докторскую. Она придавала тебе возраст, но тебя выдавали глаза. Всегда молодые и веселые.

Манеры. Никогда не встречал такого, как ты. Всегда извинялся, извинялся и относился с уважением ко всем. Рядом с тобой люди чувствовали себя лучше, чем о себе думали. И это делал ты, Валерий.

Сила людей. 7 лет. Вместе. Многое было пройдено. Выборы, разговоры, поездки, споры и мечты. Соболезнование жене Елена Поколодной, дочери и внучке".

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Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 01
Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 02
Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 03
Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 04
Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 05
Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 06
Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный 07

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Топ комментарии

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    А навіщо Україні професори, доктори наук, музиканти, актори, режисери. В піхоту їх. Під Бахмут. А культуру і науку Кошовий з Кварталу 95 буде вести.
  • Amber
    Світла Памʼять Герою України та щирі співчуття родині 😪😪😪
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    А там і Поворознюк і подібні йому підтягнуться. Сумно це все.
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