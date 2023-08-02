Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный. ФОТО

Украинский воин, доктор экономических наук Валерий Поколодный погиб в боях за Бахмут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке общественный активист Дмитрий Дробот.

Он отметил: "Валерий Поколодный погиб у села Клищиевка под Бахмутом. Погиб, когда вел в бой свое подразделение, попав под минометный обстрел.

Хочу, чтобы тебя запомнили. Потому позволю себе несколько воспоминаний о тебе здесь.

Борода. Ты ее носил, когда защищал докторскую. Она придавала тебе возраст, но тебя выдавали глаза. Всегда молодые и веселые.

Манеры. Никогда не встречал такого, как ты. Всегда извинялся, извинялся и относился с уважением ко всем. Рядом с тобой люди чувствовали себя лучше, чем о себе думали. И это делал ты, Валерий.

Сила людей. 7 лет. Вместе. Многое было пройдено. Выборы, разговоры, поездки, споры и мечты. Соболезнование жене Елена Поколодной, дочери и внучке".

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