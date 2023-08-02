Новости Фото • Война

Атака дронов на Киев: Поврежден фасад админздания в Соломенском районе, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

8 87313
В результате российской атаки дронами-камикадзе на Киев был поврежден фасад админздания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня ночью враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города. Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пожара не возникло, пострадавших нет.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали дронами-камикадзе столицу. Силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были уничтожены.

Смотрите: Под Бахмутом погиб воин ВСУ, доктор наук Валерий Поколодный. ФОТО

Атака дронов на Киев: Поврежден фасад админздания в Соломенском районе, пострадавших нет 01
Атака дронов на Киев: Поврежден фасад админздания в Соломенском районе, пострадавших нет 02
Атака дронов на Киев: Поврежден фасад админздания в Соломенском районе, пострадавших нет 03
Атака дронов на Киев: Поврежден фасад админздания в Соломенском районе, пострадавших нет 04

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Юрій Гросарчук fac575f1
    А ми коли будем щодня відправляти десятки дронів на кацапів?
  • Дмитрий Дарченко ea4981ba
    запитав в гуглі відстань від ЛЬВОВА до мацкви. А ВІН МЕНЕ ПИТАЄ З ЧОГО БУДЕШ ІБАШИТИ
  • Sergio ee3cd576
    Бiльше разiв було
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости