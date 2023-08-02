Атака дронов на Киев: Поврежден фасад админздания в Соломенском районе, пострадавших нет. ФОТОрепортаж

В результате российской атаки дронами-камикадзе на Киев был поврежден фасад админздания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня ночью враг совершил очередную атаку на Киев. Предварительно падение обломков зафиксировано в Соломенском районе города. Поврежден фасад административного здания с 9 по 11 этаж. На месте обстрела спасатели обследовали поврежденное здание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пожара не возникло, пострадавших нет.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали дронами-камикадзе столицу. Силами и средствами ПВО все воздушные цели - более 10 БпЛА, были уничтожены.

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