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Оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по меньшей мере по 12 населенным пунктам Донецкой области. ФОТО

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По Славянской громаде враг выпустил 5 ракет, в Авдеевке россияне обстреляли АКХЗ и жилые кварталы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов в Курахово ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома и 1 двухэтажка. Еще 2 дома повреждены в Горняке. В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке, в Очеретинской - линии электропередач.

В Авдеевке россияне обстреляли АКХЗ и жилые кварталы - попадание на 10 улицах.

На Горловском направлении повреждено админздание в Торецке, окрестности Нью-Йорка подверглись двум авиаударам. Под обстрелами Часов Яр, а также Раздолевка и Васюковка Соледарской громады.

Смотрите: Ночью оккупанты обстреляли Славянск на Донетчине, били по жилому микрорайону. ФОТО

На Лисичанском направлении произошло 5 обстрелов Лиманской громады.

Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донетчины.

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по меньшей мере по 12 населенным пунктам Донецкой области 01


Оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по меньшей мере по 12 населенным пунктам Донецкой области 02
Оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по меньшей мере по 12 населенным пунктам Донецкой области 03

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