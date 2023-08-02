Оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по меньшей мере по 12 населенным пунктам Донецкой области. ФОТО

По Славянской громаде враг выпустил 5 ракет, в Авдеевке россияне обстреляли АКХЗ и жилые кварталы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов в Курахово ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома и 1 двухэтажка. Еще 2 дома повреждены в Горняке. В Марьинской громаде поврежден дом в Красногоровке, в Очеретинской - линии электропередач.

В Авдеевке россияне обстреляли АКХЗ и жилые кварталы - попадание на 10 улицах.

На Горловском направлении повреждено админздание в Торецке, окрестности Нью-Йорка подверглись двум авиаударам. Под обстрелами Часов Яр, а также Раздолевка и Васюковка Соледарской громады.

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На Лисичанском направлении произошло 5 обстрелов Лиманской громады.

Всего за сутки россияне ранили 3 жителей Донетчины.





