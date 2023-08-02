В США состоялся пуск ракеты-носителя Antares, разработанной с участием украинских специалистов. ФОТО
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью состоялся 17-й успешный пуск ракеты-носителя Antares. Она разработана американской компанией и при активном участии специалистов из Днепропетровщины", - написал он.
Ракета вывела на орбиту космический корабль Cygnus с полезной нагрузкой для Международной космической станции.
По сообщению Национального космического агентства Украины, 2 августа 2023 года в 3 часа 31 минута по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся успешный пуск ракеты-носителя среднего класса Antares.
Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя и часть наземного оборудования разработана Конструкторским бюро "Південне" и изготовлена Южным машиностроительным заводом (Днепр) в кооперации с украинскими предприятиями "Київприлад" (Киев), "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Хартрон-Юком" (Запорожье), Чезара Телеметрия, Рапид (Чернигов) на заказ корпорации Northrop Grumman (США).
Подготовку Antares, испытания и пуск провели при участии днепровских и харьковских специалистов. Специалисты конструкторского бюро "Южное" в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку запуска.