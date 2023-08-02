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Мужчина взял в заложницы сотрудницу Пенсионного фонда в Марганце и подорвал гранату. ФОТО

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В Марганце на Днепропетровщине мужчина взорвал гранату. Он ранен, другие люди не пострадали.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

В 8:56 на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с гранатой взял в заложницы сотрудницу местного управления Пенсионного фонда.

На место выехали полицейские. В ходе переговоров мужчина отпустил заложницу и подорвал гранату.

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"В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь. Другие люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Полиция нарушила производство по статье о захвате заложников и незаконном обращении с оружием. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

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ТакМужчина взял в заложницы сотрудницу Пенсионного фонда в Марганце и подорвал гранату 01
Мужчина взял в заложницы сотрудницу Пенсионного фонда в Марганце и подорвал гранату 02
Мужчина взял в заложницы сотрудницу Пенсионного фонда в Марганце и подорвал гранату 03

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Топ комментарии

  • Константин 941a3274
    мабуть, довели чоловіка! пенсійний фонд - там ще ті люди працюють...
    гнила корупційна держава отак доводить до сказу людей несправедливістю та корупцією

    тепер система буде себе захищати і дадуть йому років 15
  • Николай Харченко 064ae2ee
    На жаль, питання супер актуальне!
    В чому проблема, розібрався хтось?
    Якщо людина-пенсіонер готова віддати своє життя, якщо людина-пенсіонер не захищена та завжди впевнена в тому що її ПФ надурить, а це дуже часто буває, то проблема не в цій людині, хоча безумовно це злочин, проблема в чинушах з ПФ.
    Вони якраз відносяться до пенсіонерів в більшості як до попрошайок!
    Реформування ПФ !
  • Зэлэный_Змий
    Один знайомий знайомих - афганець. Пробивний чувак, вже звісно на пенсії, але ще повний сил і ініціативи. За законом йому повинні були бути нараховані якісь надбавки. Він пів року воював з ПФ, потім сказав шо в нього нерви не витримують і він змушений припинити ці бодання, бо він просто прийде і повбиває там всіх. Бо там відмови плану "а у вас печатку погано видно", "а надайте ще от такий документ", "а де виписка з госпіталя? скатайтеся в Кандагар, візьміть".
    Цей чувак видно не зупинився вчасно...
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