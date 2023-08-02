Мужчина взял в заложницы сотрудницу Пенсионного фонда в Марганце и подорвал гранату. ФОТО
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В Марганце на Днепропетровщине мужчина взорвал гранату. Он ранен, другие люди не пострадали.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
В 8:56 на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с гранатой взял в заложницы сотрудницу местного управления Пенсионного фонда.
На место выехали полицейские. В ходе переговоров мужчина отпустил заложницу и подорвал гранату.
"В результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Полицейские на месте оказали ему медицинскую помощь. Другие люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Полиция нарушила производство по статье о захвате заложников и незаконном обращении с оружием. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.