Первая украинская машина для подготовки почвы к разминированию получила сертификат соответствия, - Минэкономики. ФОТО

Харьковская компания-производитель уже получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, позволяющий наладить его производство и использовать для разминирования территорий.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию являєтся простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта", - говорится в сообщении.

При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины. Сейчас ежемесячно производители могут производить две такие машины.

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"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных производителей", – отметила первый вице-премьер-министр Украины – министер экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, такие машины, как разработка харьковчан, будут полезны для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, занимающихся разминированием в Украине.

Сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три – на Харьковщине, и около 3000 специалистов по разминированию. Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно. Поэтому на каждой встрече с зарубежными партнерами поднимается вопрос по поставкам необходимого оборудования, обучению пиротехников, финансовому обеспечению гуманитарного разминирования.

"Кроме того, правительство ведет работу по налаживанию производства необходимой зарубежной техники на территории нашего государства. В частности, в Украине будут локализовывать производства хорватская корпорация "DOK-ING d.o.o." и датская HYDREMA – украинские и иностранные производители уже подписали соответствующие Меморандумы", - добавили в пресс-службе.

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