В Харькове задержали двух информаторов РФ, корректировавших вражеский огонь по городу и области, - СБУ. ФОТО

Двое безработных жителей Харькова собирали для врага данные о подразделениях ВСУ на территории города и области и наводили на эти объекты удары рашистов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие. Злоумышленники отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны. Им сообщили о подозрении.

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Также в рамках уголовного производства проверяется причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "Шахед" во время ночной атаки 1 августа этого года.

Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.





