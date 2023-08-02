Новости Фото • Агрессия России против Украины

В Харькове задержали двух информаторов РФ, корректировавших вражеский огонь по городу и области, - СБУ. ФОТО

5 93939
Двое безработных жителей Харькова собирали для врага данные о подразделениях ВСУ на территории города и области и наводили на эти объекты удары рашистов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие. Злоумышленники отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы "на горячем" во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны. Им сообщили о подозрении.

Смотрите: Житель Харькова переправлял мужчин за границу через систему "Путь" как волонтеров. ФОТОрепортаж

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "Шахед" во время ночной атаки 1 августа этого года.

Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

В Харькове задержали двух информаторов РФ, корректировавших вражеский огонь по городу и области, - СБУ 01
В Харькове задержали двух информаторов РФ, корректировавших вражеский огонь по городу и области, - СБУ 02
В Харькове задержали двух информаторов РФ, корректировавших вражеский огонь по городу и области, - СБУ 03

Топ комментарии

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Якщо і далі тільки виловлювати агентів окупантів, толку буде нуль!!
    Вони такі ж убивці Українців, як і московіти *****!!!
    З них толку для Українців та України, УЖЕ не буде, від слова ЗОВСІМ!!
    Це тіж тітушки із спортивних підвалів, під контролем мусорських, як агентів *****.
    Вішати на ліхтарних стовпах, навпроти міськради, а не годувати ухилянтів від мобілізації!!

    Вони СВІДОМО пішли на убивство Українців, з якими живуть, на 30 році Незалежності України!!
    Українці терплячі, але за 1,5 роки, терпець УВІРВЕТЬСЯ, самі буть вішати своїх убивць, бо влада зайнята мародерством та сраному з країнами, що підтримують Україну!!
    Співпадіння???
  • время
    За ноги їх та головою об асфальт.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Так вони не кінчаються -- іх по Украіні ****** туча
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости