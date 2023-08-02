Из-под завалов в Сумской области спасли 66 уникальных гравюр, посвященных Голодомору. ФОТОрепортаж

Под завалами Сумского училища, в которое россияне попали ракетой, нашли значительную часть уникальных гравюр работы Николая Бондаренко, посвященных Голодомору.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

В здании училища расположен Центр исследований движения сопротивления Голодоморов на Сумщине. Там почти 6 лет действовала уникальная выставка графических рисунков Николая Бондаренко "Украина – 1933: кулинарная книга. Память человеческая". Экспозиция включала 89 работ.

29 июля учебный корпус училища был разрушен российкой ракетой. Гравюры оказались под завалами.

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"Благодаря ответственной и слаженной работе подразделений ГСЧС Сумщины, помощи сотрудников заведения и волонтеров, большинство линоритов Николая Бондаренко - 66 гравюр - были спасены", - говорится в сообщении.











