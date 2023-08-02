Новости Фото • Война

Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

3 42313
В прошлом месяце Цензор.НЕТ совместно с БФ "Свобода Украины" запланировали изготовить сотню FPV-дронов под брендом "Дикі Шершні".

В прошлом месяце Цензор.НЕТ совместно с БФ "Свобода Украины" запланировали изготовить сотню FPV-дронов под брендом "Дики Шершни".

Однако благодаря вашей активной поддержке нам удалось собрать 2 млн грн и перевыполнить план - изготовлено 120 FPV-дронов.

Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 01
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 02
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 03

Кроме того, за ваши инвестиции было приобретено большое количество сопутствующего оборудования для улучшения боевых возможностей боевых подразделений, с которыми мы работаем.

Смотрите: Дроны-камикадзе "Дикі Шершні", профинансированные сообществом Цензор.НЕТ, уничтожают вражескую технику на Бердянском направлении. ВИДЕО

В частности, благодаря читателям Цензор.НЕТ мы передали бойцам:

100 FPV-дронов на 7-дюймов;
20 дронов на 10-дюймов;
100 аккумуляторов на 6000mah и 25 аккумуляторов на 12500mah;
5 ретрансляторов для усиления видеосвязи (в том числе собственного производства);
5 комплектов антенн для усиления связи управления;
3 шлема и пульты управления для пилотов;
3шт 3D принтера и 25 комплектов пластика для печати корпусов снарядов;
мобильная станция для пилота.

Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 04
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 05
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 06

Также смотрите: Воинам 126 бригады нужна помощь с приобретением противодронного ружья, чтобы сбивать российские БПЛА, корректирующие артиллерию врага. ВИДЕО

FPV-дроны и оборудование получили:

подразделения ССО;
подразделы 3 ОШБ;
подразделения ГУР;
подразделение АЗГАРД;
подразделение ОПБ им. Б. Хмельницкого;
Интернациональный легион;
подразделы 5 ОШБ.

Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 07
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 08

Все подразделения получают полностью настроенные и облетанные дроны, готовые выполнять боевые задачи. А также сопровождение и консультацию технических специалистов "Диких Шершнів".. Результаты работы этих дронов мы уже показывали и скоро опубликуем.

Также у нас появилась своя айдентика и новый логотип (на фото), который бесплатно разработала дизайн-студия "Тюбик". Ребята в совершенстве знают свою работу и если вам нужен брендинг, графический дизайн, веб-дизайн или другие услуги, то мы искренне их рекомендуем.

Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 09
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 10
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 11
Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов Дикі Шершні 12

В августе мы поставили себе цель сделать и поставить 150 FPV-дронов. Поэтому, если верите в наше дело и хотите помочь, то сделать это можно по реквизитам. Несмотря на медийное успокоение аудитории, потребность в таких дронах измеряется в десятках тысяч в месяц и до насыщения войск ими очень далеко.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]

Читайте: На Киевщине в результате атаки вражеских дронов вспыхнул пожар в частном доме

Топ комментарии

  • Дивлюсь Глибше
    Это всё хорошо, только это не украинское производство, а сборка из китайских запчастей ,а ведь можно было бы и двигатели делать в Украине и платить налог и дать рабочие места и рамы изготавливать и пропеллеры и микросхемы контройлеры и GPS навигаторы ,только то в другой жизни и пр другом руководстве скорее всего будет и для Украины,а не Китая.
  • Vaaleikumassalam
    якби потрусили всих военкомів і їхню свиту то тему дронів можна було закрити
  • CrossFirenko
    На 120 дронів більше, ніж вся Зельона влада з діючими кварталістами.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости