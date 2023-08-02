Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж
В прошлом месяце Цензор.НЕТ совместно с БФ "Свобода Украины" запланировали изготовить сотню FPV-дронов под брендом "Дики Шершни".
Однако благодаря вашей активной поддержке нам удалось собрать 2 млн грн и перевыполнить план - изготовлено 120 FPV-дронов.
Кроме того, за ваши инвестиции было приобретено большое количество сопутствующего оборудования для улучшения боевых возможностей боевых подразделений, с которыми мы работаем.
В частности, благодаря читателям Цензор.НЕТ мы передали бойцам:
100 FPV-дронов на 7-дюймов;
20 дронов на 10-дюймов;
100 аккумуляторов на 6000mah и 25 аккумуляторов на 12500mah;
5 ретрансляторов для усиления видеосвязи (в том числе собственного производства);
5 комплектов антенн для усиления связи управления;
3 шлема и пульты управления для пилотов;
3шт 3D принтера и 25 комплектов пластика для печати корпусов снарядов;
мобильная станция для пилота.
FPV-дроны и оборудование получили:
подразделения ССО;
подразделы 3 ОШБ;
подразделения ГУР;
подразделение АЗГАРД;
подразделение ОПБ им. Б. Хмельницкого;
Интернациональный легион;
подразделы 5 ОШБ.
Все подразделения получают полностью настроенные и облетанные дроны, готовые выполнять боевые задачи. А также сопровождение и консультацию технических специалистов "Диких Шершнів".. Результаты работы этих дронов мы уже показывали и скоро опубликуем.
Также у нас появилась своя айдентика и новый логотип (на фото), который бесплатно разработала дизайн-студия "Тюбик". Ребята в совершенстве знают свою работу и если вам нужен брендинг, графический дизайн, веб-дизайн или другие услуги, то мы искренне их рекомендуем.
В августе мы поставили себе цель сделать и поставить 150 FPV-дронов. Поэтому, если верите в наше дело и хотите помочь, то сделать это можно по реквизитам. Несмотря на медийное успокоение аудитории, потребность в таких дронах измеряется в десятках тысяч в месяц и до насыщения войск ими очень далеко.
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