Сообществом Цензор.НЕТ в июле профинансировало производство 120 FPV-дронов "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

В прошлом месяце Цензор.НЕТ совместно с БФ "Свобода Украины" запланировали изготовить сотню FPV-дронов под брендом "Дикі Шершні".

В прошлом месяце Цензор.НЕТ совместно с БФ "Свобода Украины" запланировали изготовить сотню FPV-дронов под брендом "Дики Шершни".

Однако благодаря вашей активной поддержке нам удалось собрать 2 млн грн и перевыполнить план - изготовлено 120 FPV-дронов.







Кроме того, за ваши инвестиции было приобретено большое количество сопутствующего оборудования для улучшения боевых возможностей боевых подразделений, с которыми мы работаем.

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В частности, благодаря читателям Цензор.НЕТ мы передали бойцам:



100 FPV-дронов на 7-дюймов;

20 дронов на 10-дюймов;

100 аккумуляторов на 6000mah и 25 аккумуляторов на 12500mah;

5 ретрансляторов для усиления видеосвязи (в том числе собственного производства);

5 комплектов антенн для усиления связи управления;

3 шлема и пульты управления для пилотов;

3шт 3D принтера и 25 комплектов пластика для печати корпусов снарядов;

мобильная станция для пилота.







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FPV-дроны и оборудование получили:

подразделения ССО;

подразделы 3 ОШБ;

подразделения ГУР;

подразделение АЗГАРД;

подразделение ОПБ им. Б. Хмельницкого;

Интернациональный легион;

подразделы 5 ОШБ.





Все подразделения получают полностью настроенные и облетанные дроны, готовые выполнять боевые задачи. А также сопровождение и консультацию технических специалистов "Диких Шершнів".. Результаты работы этих дронов мы уже показывали и скоро опубликуем.

Также у нас появилась своя айдентика и новый логотип (на фото), который бесплатно разработала дизайн-студия "Тюбик". Ребята в совершенстве знают свою работу и если вам нужен брендинг, графический дизайн, веб-дизайн или другие услуги, то мы искренне их рекомендуем.









В августе мы поставили себе цель сделать и поставить 150 FPV-дронов. Поэтому, если верите в наше дело и хотите помочь, то сделать это можно по реквизитам. Несмотря на медийное успокоение аудитории, потребность в таких дронах измеряется в десятках тысяч в месяц и до насыщения войск ими очень далеко.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

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