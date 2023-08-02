На Закарпатье разоблачена преступная группа, обворовавшая экс-игрока Национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер", - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачена преступная группа, которая обворовала, в частности, бывшего игрока Национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, двое членов преступной группы совершали кражи из частных домов в Закарпатской области. Они тщательно готовились к совершению преступлений. С помощью спецтехники проводили наблюдение за будущим объектом. Чтобы их не разоблачили, передвигались по дорогам без видеонаблюдения и использовали другие методы конспирации.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, одной из жертв воров стал бывший игрок национальной сборной Украины по футболу и ФК "Шахтер" Донецк. Из его дома украли значительное количество ценных вещей и деньги.

В общей сложности они нанесли потерпевшим более 500 тыс. долларов США ущерба.

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Во время проведения обысков у подозреваемых обнаружено и изъято похищенное имущество. В настоящее время им избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Правоохранители не раскрывают, о каком футболисте идет речь, но по данным УП, жертвой грабителей стал футболист Александр Кучер.







