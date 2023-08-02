Украина и Хорватия обсуждают маршруты в порты для вывоза зерна. ФОТО

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский встретился с советницей Министра иностранных дел Республики Хорватия Колиндой Грабарь-Китарович для обсуждения экспорта зерна из Украины через порты Хорватии.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, информирует Цензор.НЕТ.

Во встрече также приняли участие заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия в Украине Аница Джамич.

Как отмечается, стороны обсудили возможность экспорта украинского зерна через порты Хорватии и вопросы разработки маршрутов в эти порты.

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Сольский отметил важность для украинских аграриев компенсации от ЕС за транзит в порты Литвы и Латвии, Германии, Нидерландов, а также в адриатические порты – Хорватии, Словении и Италии.

Стороны также затронули тему разминирования сельхозземель. Грабарь-Китарович подчеркнула, что Хорватия хорошо понимает Украину и будет в дальнейшем помогать в разминировании.