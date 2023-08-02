Украина и Хорватия обсуждают маршруты в порты для вывоза зерна. ФОТО
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, информирует Цензор.НЕТ.
Во встрече также приняли участие заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Денис Башлык и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия в Украине Аница Джамич.
Как отмечается, стороны обсудили возможность экспорта украинского зерна через порты Хорватии и вопросы разработки маршрутов в эти порты.
Сольский отметил важность для украинских аграриев компенсации от ЕС за транзит в порты Литвы и Латвии, Германии, Нидерландов, а также в адриатические порты – Хорватии, Словении и Италии.
Стороны также затронули тему разминирования сельхозземель. Грабарь-Китарович подчеркнула, что Хорватия хорошо понимает Украину и будет в дальнейшем помогать в разминировании.