В Черновицкой области будут судить руководителя частной больницы, завладевшего средствами на 15 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Буковине руководитель частного медицинского центра подозревается в присвоении 15 млн гривен, выделенных по программе медицинских гарантий.

Об этом сообщают в Черновицкой областной прокуратуре, пишет Цензор.НЕТ.

По данным следствия, основатель и директор частного медцентра создал механизм завладения бюджетными средствами. К этому он привлек жену и четырех работников центра.

"Установлено, что на протяжении 2022 года врачи подавали в Национальную службу здоровья Украины ложную информацию о предоставлении населению услуг по программе медицинских гарантий. На самом деле эти услуги медицинский центр не предоставлял, однако на основе недействительных данных, частному медучреждению было безосновательно выплачено из госбюджета более 15 млн грн", - отмечают правоохранители.

Полученные денежные средства руководитель заведения легализовал путем перечисления на счета подконтрольных хозяйствующих субъектов, в том числе и своей жены – врачу этого же учреждения, которая зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Черновицкой области при оперативном сопровождении Управления СБ Украины и УСР в Черновицкой области ДСР НП Украины.