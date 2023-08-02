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Солдаты строили имение одному из военкомов на Закарпатье, ему сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Военный комиссар одного из районов Закарпатья использовал солдат для строительства собственного дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, в служебное время военком использовал подчиненных для строительства частного дома. Земельный участок под новостройку он купил и оформил на родственника во избежание ответственности.

Разоблачили майора и его подчиненных во время строительства на объекте.

В ходе обысков обнаружены служебные документы, квитанции, талоны на топливо, денежные средства, наручные часы, золотой слиток и другие вещи, имеющие доказательное значение.

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"Также у начальника ТЦК найдена символика России и СССР - георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-агрессорки, футболка с логотипом "СССР", советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробка с монетами России", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц.

Солдаты строили имение одному из военкомов на Закарпатье, ему сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 01
Солдаты строили имение одному из военкомов на Закарпатье, ему сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 02
Солдаты строили имение одному из военкомов на Закарпатье, ему сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 03
Солдаты строили имение одному из военкомов на Закарпатье, ему сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора 04

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    В кращих традиціях совка.
  • Victor Frey a502d342
    і знову ж - Байден, чому ми не в НАТО????
  • Павел Орехов c16ceb45
    Слабоватый для военкома на испанскую виллу совсем не похоже.
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