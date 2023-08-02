Солдаты строили имение одному из военкомов на Закарпатье, ему сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, по данным следствия, в служебное время военком использовал подчиненных для строительства частного дома. Земельный участок под новостройку он купил и оформил на родственника во избежание ответственности.
Разоблачили майора и его подчиненных во время строительства на объекте.
В ходе обысков обнаружены служебные документы, квитанции, талоны на топливо, денежные средства, наручные часы, золотой слиток и другие вещи, имеющие доказательное значение.
"Также у начальника ТЦК найдена символика России и СССР - георгиевские ленты, флаг и военный головной убор страны-агрессорки, футболка с логотипом "СССР", советское удостоверение, партийный билет члена запрещенной партии, коробка с монетами России", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается причастность к совершению преступления других лиц.