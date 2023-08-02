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Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков. ФОТОрепортаж

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В результате российской ночной атаки на морской порт "Измаил" (Одесская область) уничтожено 40 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков 01

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тыс. тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Самым крупным разрушениям подвергся порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика," – сообщил министр.

Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков 02
Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков 03

Кубраков опубликовал фото разрушенной инфраструктуры портов Дунайского кластера, атакованных российскими дронами.

Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков 04


Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков 05
Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков 06

Напомним, ночью российские захватчики запустили "шахеды" по югу Одесской области. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

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Топ комментарии

  • Ol Ol e5ddacc7
    Кацапський дрон - у нас пожежа, наш дрон - у кацапів вибиті вікна...
  • Володимир Краснобокий
    У нас потешные обстрелы ,чтобы общество в стране успокоить ,что мол вот и мы отвечаем .А по факту эти удары дронами по москве по сути комариные укусы и ущерб ,наносимый ими несопоставим с тем ,что наносят нам их шахеды
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ну все кацапи догрались, зараз полетить до них асфальт, барабани, герб, плитка і тд
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