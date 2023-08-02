Ночной атакой на Измаил российские оккупанты уничтожили 40 тыс. тонн зерна, - Кубраков. ФОТОрепортаж

В результате российской ночной атаки на морской порт "Измаил" (Одесская область) уничтожено 40 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне нанесли удары по складам и элеваторам с зерном - повреждено почти 40 тыс. тонн зерна, которое ожидали страны Африки, Китай, Израиль. Самым крупным разрушениям подвергся порт Измаил. Поврежден морской вокзал и инфраструктура Украинского Дунайского пароходства, ключевого украинского грузоперевозчика," – сообщил министр.





Кубраков опубликовал фото разрушенной инфраструктуры портов Дунайского кластера, атакованных российскими дронами.







Напомним, ночью российские захватчики запустили "шахеды" по югу Одесской области. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

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