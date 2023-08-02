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Погиб главный сержант 68-й ОЕБр Антон Усовский (Шаман). ФОТО

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Во время выполнения служебных обязанностей погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады ВСУ мастер-сержант Антон Усовский (позывной Шаман).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Погиб главный сержант 68-й ОЕБр Антон Усовский (Шаман) 01

"Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского склада.

Искренние слова сострадания и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Покойся с миром, Друг Шаман!" - говорится в сообщении.

Церемония отпевания и прощания с Антоном состоится 5 августа в 12.00 в Михайловском соборе города Киева.

Сбор помощи для семьи погибшего Героя:

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Топ комментарии

  • Darnytsya Kyiv
    Глибока шана та вічна память Герою!
    Прийми Боже та заспокой душу Українського Воїна!
    Герої не вмирають!
    Слава ЗСУ!
  • Amber
    Нестерпний біль і сльози за нашими Героями , які захищають нашу
    країну від клятих русофашистів !!

    Світла памʼять Герою 😪😪😪

    смерть клятим москалюгам 😡
  • Sergey Lipovets fb74fc88
    Вічна пам'ять Герояю!
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