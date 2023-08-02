Погиб главный сержант 68-й ОЕБр Антон Усовский (Шаман). ФОТО
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Во время выполнения служебных обязанностей погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады ВСУ мастер-сержант Антон Усовский (позывной Шаман).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского склада.
Искренние слова сострадания и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Покойся с миром, Друг Шаман!" - говорится в сообщении.
Церемония отпевания и прощания с Антоном состоится 5 августа в 12.00 в Михайловском соборе города Киева.
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