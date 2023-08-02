Погиб главный сержант 68-й ОЕБр Антон Усовский (Шаман). ФОТО

Во время выполнения служебных обязанностей погиб главный сержант 68-й отдельной егерской бригады ВСУ мастер-сержант Антон Усовский (позывной Шаман).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Антон был мужественным, решительным, человечным, высокопрофессиональным, образцом для всего сержантского склада.

Искренние слова сострадания и скорби родным и близким нашего павшего собрата. Покойся с миром, Друг Шаман!" - говорится в сообщении.

Церемония отпевания и прощания с Антоном состоится 5 августа в 12.00 в Михайловском соборе города Киева.

Сбор помощи для семьи погибшего Героя:

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/7xYGYBJtMU

Номер карты банки

5375 4112 0769 0525

Смотрите также: Воины 68-й егерской бригады в освобожденном Благодатном. ФОТОрепортаж