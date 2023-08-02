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Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание "Морвокзала", 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты ударили по гражданским объектам в Измаиле, пострадала портовая инфраструктура, учебные заведения и учреждение культуры, квартиры и частные дома.

О последствиях атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Существенные разрушения получили трехэтажное здание "Морвокзала". Также повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Все пораженные объекты - гражданские. Также повреждения получили три учебных заведения, одно учреждение культуры, 15 квартир в многоэтажных домах и десяток частных домов. На месте продолжают работать все соответствующие службы. К счастью, нет травмированных людей", - написал он.

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Напомним, ночью российские захватчики запустили "шахеды" по югу Одесской области. Целью неприятеля были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.

Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание Морвокзала, 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов 01

Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание Морвокзала, 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов 02
Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание Морвокзала, 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов 03
Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание Морвокзала, 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов 04
Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание Морвокзала, 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов 05
Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание Морвокзала, 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов 06

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Топ комментарии

  • віктор федорович 31ee1569
    Ще й підсунули нам у 2019...
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А ми у відповідь вікна кацапам поб'ємо, тільки на іншому поверсі.
  • Yevhen Tarnavskyi b54bac3a
    А Захід буде плазувати та виконувати ******* забаганки тільки б йшло зерно замість того щоб демонстративно захистити Українські порти і поводити ***** путіним по губам.
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