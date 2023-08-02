Вследствие ночных атак РФ в Измаиле повреждено здание "Морвокзала", 3 учебных заведения, 1 учреждение культуры, 15 квартир и примерно 10 частных домов. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили по гражданским объектам в Измаиле, пострадала портовая инфраструктура, учебные заведения и учреждение культуры, квартиры и частные дома.

О последствиях атаки рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Существенные разрушения получили трехэтажное здание "Морвокзала". Также повреждены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения. Все пораженные объекты - гражданские. Также повреждения получили три учебных заведения, одно учреждение культуры, 15 квартир в многоэтажных домах и десяток частных домов. На месте продолжают работать все соответствующие службы. К счастью, нет травмированных людей", - написал он.

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Напомним, ночью российские захватчики запустили "шахеды" по югу Одесской области. Целью неприятеля были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона.









