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Оккупанты трижды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. ФОТОрепортаж

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Российские оккупанты 2 июля трижды за день обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ударили по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Никопольщина. Снова по ней били оккупанты. Трижды за день. Из тяжелой артиллерии.
Ударили по самому Никополю и Марганецкой громаде.

В районном центре повредили 2 частных дома, линии электропередачи. Зацепило здание одного из учреждений и мопед, принадлежащий местному жителю. Дом и хозяйственную постройку вражеское железо изуродовало и в громаде. Люди целы", - написал он.

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Оккупанты трижды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 01
Оккупанты трижды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 02
Оккупанты трижды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 03
Оккупанты трижды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину 04

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