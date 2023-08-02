Оккупанты трижды за день обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты 2 июля трижды за день обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ударили по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Никопольщина. Снова по ней били оккупанты. Трижды за день. Из тяжелой артиллерии.

Ударили по самому Никополю и Марганецкой громаде.

В районном центре повредили 2 частных дома, линии электропередачи. Зацепило здание одного из учреждений и мопед, принадлежащий местному жителю. Дом и хозяйственную постройку вражеское железо изуродовало и в громаде. Люди целы", - написал он.

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