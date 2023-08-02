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Десантники и артиллеристы на фронте получат тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы. ФОТО

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Петр Порошенко увозит на фронт большую партию техники на сумму более 10 млн грн. Часть помощи для военных профинансировала партия "Европейская Солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Десантникам, артиллеристам и бойцам президентской бригады подготовили мощные тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы.

Десантники и артиллеристы на фронте получат тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы 01

Как рассказал лидер "ЕС", из законтрактованных трех сотен британских грузовиков DAF Leyland 175 автомобилей – уже в строю. "Эти идут в 132-ю разведку командования Десантно-штурмовых войск", - показал Порошенко.

"Эти авторемонтные мастерские, которые так ждут на фронте, уходят в президентскую бригаду. Значительная часть батальонов бригады – на фронте, и это им очень нужно", – сообщил Порошенко.

Десантники и артиллеристы на фронте получат тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы 02

А мощные тягачи с манипуляторами идут артиллеристам – будут таскать контейнеры со снарядами.

"Это новые DAFы, которые мы завозим из Европы – это Нидерланды, Бельгия – из складов НАТО. Здесь есть гидроплатформа, здесь есть манипуляторы для того, чтобы легко и быстро загружать паллеты со 155 мм снарядами", – рассказал Порошенко и добавляет – все пять тягачей идут в 148 артиллерийскую бригаду.

Десантники и артиллеристы на фронте получат тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы 03

"И есть еще одна особенность: эти DAFы куплены в том числе за средства партии "Европейская Солидарность". Я хочу поблагодарить партийцев, потому что партия потратила эти деньги не на пиар, не на брусчатку, не на сериалы – а на то, чтобы закупить для украинских военных вместе с "Справою Громад" и Фондом Порошенко эту партию машин", – говорит политик.

Десантники и артиллеристы на фронте получат тягачи, передвижные автомастерские и банно-прачечные комплексы 04

"И шесть банно-прачечных комплексов. А в общей сложности уже 70 батальонов Вооруженных Сил получили столь необходимые для них комплексы. Здесь воины могут постирать свою форму, принять душ, поднять настроение и боевой дух", – говорит Порошенко и добавляет: все это уже отправляется на фронт и техника начнет свою службу в ВСУ.

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Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Гетьман!
  • Галина Боброва a5494c7d
    История не терпит сослагательного наполнения
    Но мне кажется
    Выбрали бы президентом снова Порошенко
    Большой войны бы не было
    Стояли бы целыми города
    Были бы живы сотни тысяч взрослых и детей
    Не искали бы приюта миллионы беженцев
    А мы бы просто жили
    Работали ,платили налоги
    Развивали армию
    Ездили по безвизу
    И не отдавали последнее
    На тягачи и дроны
    Но " МУДРЫЙ НАРОД"
    Захотел острых ощущений
    Куда ж острее.....
  • Olga Pelle c8842cc8
    А партійці слуги не встигають свої кишені фінансувати.
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